Nottata movimentata al Grande Fratello. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, i concorrenti si sono ritrovati divisi tra il tugurio e la Casa. In quest’ultima è andata in scena un’aggressione verbale che non è stata mostrata in tv. Massimiliano Varrese ha aggredito Valentina.

Grande Fratello: Massimiliano Varrese ha aggredito Valentina

Poco prima di andare a letto, Valentina è stata aggredita verbalmente da Massimiliano Varrese. Il tutto è andato in scena quando le telecamere del Grande Fratello erano spente e i concorrenti erano ben consapevoli di ciò. La lite furibonda è venuta a galla il giorno dopo, quando Heidi Baci ha raccontato la bruttissima scena ai tuguriati.

Perché Massimiliano ha attaccato Valentina?

“Si è arrabbiato tantissimo, si è messo a sbraitare. Le ha detto ‘Io non sono qualunque uomo’. Ti dico la verità, ho evitato tutto, me ne sono andata“, ha raccontato Heidi ai tuguriati. Stando a quanto rivelato dalla Baci, Valentina è scoppiata a piangere. Lady fagiana era appena uscita dal confessionale ed era pronta per andare a letto, quando Massimiliano l’ha aggredita. A quanto pare, l’attore non ha gradito che in puntata lei abbia commentato il suo avvicinamento eccessivo ad Heidi.

Grande Fratello: i fan delusi dalla censura notturna

I fan del Grande Fratello sono arrabbiati con Signorini e il suo staff per aver deciso di censurare la diretta notturna. Il reality, infatti, non va più in onda dalle 3 alle 9 del mattino e nessuno sa cosa accade in Casa in quell’arco di tempo.