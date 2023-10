Grande Fratello, Massimiliano e Heidi si riavvicinano. Lei: "Ero spaventata, ma lui mi ha aiutata"

Fari accesi sul legame tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci che in questi ultimi giorni si sono riavvicinati. L’inquilina ha dichiarato: “Mi sono spaventata, odio ammetterlo perché io sono quella che non ha mai paura, ero spaventata, ho i miei limiti ma Massimiliano mi ha aiutato tanto è stato delicato, è stato bello” .

Grande Fratello, Massimiliano e Heidi si riavvicinano: lei piange

Durante la puntata andata in onda giovedì 12 ottobre è stata mostrata la consueta clip che ha riassunto come si è evoluta la situazione tra i due inquilini. La 36enne ha ammesso di aver avuto dei timori, ma di aver comunque avvertito in Massimiliano un cambio di atteggiamento: “È stato più delicato, ma io ho sempre voluto proteggerlo perché sono fatta così: penso anche per gli altri ed è un mio limite”. L’attore, dal canto suo, ha manifestato il suo desiderio di godersi il presente e di vivere le emozioni che gli si presentano davanti.

Cesara Buonamici: “L’amore vince tutto”

Ad un certo punto il conduttore Alfonso Signorini si è rivolto a Beatrice Luzzi, chiedendo se avesse dei consigli da dare ad Heidi Baci. Quest’ultima ha risposto in modo negativo: “No, mi dispiace“. Infine l’opinionista Cesara Buonamici ha osservato attraverso un detto in latino: “Omnia vincit Amor, l’amore vince su tutto“.