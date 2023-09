Massimiliano Varrese è finalmente uscito allo scoperto. Il concorrente del Grande Fratello 2023 ha confessato di aver perso la testa per Heidi Baci, motivo per cui inizia a trovarsi in seria difficoltà.

Grande Fratello: Massimiliano vuota il sacco su Heidi

Durante una cena organizzata dal Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese ha vuotato il sacco su Heidi Baci. Parlando sottovoce con Alex Schwazer ha confessato di essere tornato a 15 anni. E’ talmente interessato alla coinquilina da non riuscire più a gestire la situazione.

La confessione di Massimiliano Varrese

Massimiliano ha ammesso:

“Comincio ad avere un serio problema io. Non so come gestire la cosa, comincio ad ammettere i miei limiti. No lo so Alex, non so che dirti, sto in seria difficoltà. Da amico ti dico che sono in seria difficoltà, lo devo ammettere. Ho problemi a… poi te lo dico, siamo troppi adesso. Nel senso buono, seri problemi eh, non nel senso brutto. Ma posso fare il figo e il duro quanto mi pare, ma in realtà ho seri problemi. Sono tornato come quando avevo 15 anni, capisci? Tanto ormai stiamo giocando a carte scoperte”.

La reazione di Alex Schwazer

Alex ha ascoltato con attenzione la confessione di Massimiliano, notando tutto il suo imbarazzo. Poi, con estrema delicatezza, gli ha detto che sia lui che Marina Fiordaliso si erano accorti fin dal primo momento del suo interesse per Heidi. Lo sportivo, però, gli ha consigliato di ponderare bene la situazione, anche perché lei ha già detto di non provare una grande attrazione per lui.