Grande Fratello, Mirko e Perla ritrovano la complicità. Greta: "Lui non sa prendere una posizione"

Al Grande Fratello si è tornato a parlare del legame tra Mirko e Perla. I due ex fidanzati che avevano fatto insieme il percorso come coppia a Temptation Island per poi lasciarsi, stanno ritrovando all’interno della casa la complicità di un tempo. Parallelamente è arrivata per un nuovo confronto Greta, ex tentatrice del programma e attuale fidanzata di Mirko (o forse no?) è giunta in studio per un nuovo incontro.