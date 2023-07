Considerando che Pier Silvio Berlusconi ha imposto un veto sul nuovo GF, in primis niente trash, i tiktoker più famosi hanno pensato di replicare con un Grande Fratello napoletano. L’annuncio arriva da Rita De Crescenzo.

Grande Fratello napoletano in arrivo: Rita De Crescenzo nel cast

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, l’11 settembre Alfonso Signorini andrà in onda con la prima puntata del nuovo GF. Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro: niente più trash in tv, quindi fuori influencer, tiktoker e volti di OnlyFans. Insomma, il presidente di Mediaset vuole più storie e meno teatrini. Di tutta risposta, alcuni volti del web stanno organizzando un Grande Fratello napoletano. L’annuncio è arrivato da Rita De Crescenzo.

Via social, Rita ha annunciato:

“Stiamo progettando questa bellissima cosa. A giorni sarà in grado di fornirvi altre informazioni. L’organizzazione è in mano a una televisione di Napoli, che ci darà un canale. Ci hanno messo a disposizione una bella villa di Napoli. Sistemeremo tutto, la villa è molto grande. Comunque posso dire che lo faremo. Se penso di vincere il programma? Credo che potrei vincerlo. Sì lo vincerò, sono la vincitrice. Vi farò ridere. Vi piace come idea questo Grande Fratello napoletano?”.