Grande Fratello, nuova edizione: Emanuele Filiberto sarà il prossimo opinionista?

Da diverse settimane si sta parlando dei prossimi opinionisti del Grande Fratello. Nel corso delle settimane sono emerse diverse indiscrezioni sulla nuova edizione del reality, che sarà una sorta di ritorno al passato, con la scelta di persone comuni, mettendo da parte i vip. Per il momento non è ancora chiara la struttura che avrà il reality a settembre, ma sicuramente nei prossimi mesi emergeranno nuovi dettagli più approfonditi. Sonia Bruganelli, come è già stato dichiarato, non tornerà nella nuova edizione. Orietta Berti, invece, sarebbe pronta a coprire il ruolo ancora una volta, complice anche un contratto biennale con Mediaset. La novità potrebbe essere rappresentata dalla presenza di Emanuele Filiberto, che in passato è stato anche un giudice di Amici di Maria De Filippi.

A settembre inizierà una nuova edizione del Grande Fratello e Alfonso Signorini tornerà al timone della trasmissione. Per il reality ci sarà un ritorno al passato, con una durata ridotta e la presenza di concorrenti sconosciuti. Una piccola rivoluzione che potrebbe portare non poche sorprese. Orietta Berti dovrebbe essere ancora accanto ad Alfonso Signorini, ma un posto come opinionista rimane scoperta, visto l’assenza di Sonia Bruganelli. Emanuele Filiberto potrebbe essere il suo sostituto, almeno secondo le prime indiscrezioni. Ovviamente per il momento si tratta solo di ipotesi.