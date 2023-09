Spuntano nuovi casi di bestemmia al Grande Fratello: a finire nel mirino dei concorrenti e del web, sono due gieffini accusati di essersi macchiati del misfatto. Mentre il gossip infuria nella Casa, in tanti si chiedono se i due episodi incriminati verranno puniti durante la diretta di lunedì 25 settembre.

Bestemmia al Grande Fratello, concorrenti preoccupati: “Lunedì ci sarà il caos in diretta”

I gieffini si sono dati alla pazza gioia nella serata di sabato 23 settembre. Nella Casa più spiata d’Italia, i concorrenti dell’ultima edizione del reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini hanno organizzato un grande party in stile hawaiano con musica, piatti esotici e balli e bagni in piscina.

Il clima disteso e goliardico che, in un primo momento, ha caratterizzato la festa, tuttavia, è rapidamente sfumato quando l’attore Ciro Petrone e il TikToker Arnold Cardaropoli hanno svelato che uno degli inquilini avrebbe bestemmiato. Il presunto colpevole sarebbe il modello originario di Parma Vittorio Menozzi.

Lo scoop è stato subito riportato a tutti gli abitanti della Casa che, uno dopo l’altro, hanno cominciato ad andare in confessionale. Commentando l’accaduto, Marco avrebbe asserito di non poter parlare della bestemmia, anticipando che potrebbero essere annunciate punizioni durante la puntata che andrà in onda in prima serata lunedì 25 settembre. Sulla stessa scia, anche Giuseppe Garibaldi che ha manifestato la convinzione che, nel corso della prossima diretta, scoppierà inevitabilmente il caos.

Giuseppe: “A me hanno fatto domande…”

Marco: “Non possiam parlarne, preparatevi lunedì.”

Giuseppe: “Lunedì succederà un bordello…

(certo, come no😆)

Anita: “Perchè a me hanno detto che Arnold ha detto che lui (Vittorio) ha bestemmiato…”#GrandeFratello #GF pic.twitter.com/78w9LTYxp9 — 𝓙💙seph 𝓦🐺lғ (@W0lf_90) September 23, 2023

Vittorio ha bestemmiato? Caccia alle prove

Intanto, mentre i concorrenti del GF preannunciano punizioni o si chiudono nel silenzio, il modello è rimasto sereno e tranquillo per l’intera durata della festa hawaiana. Al momento, non è chiaro se gli inquilini gli abbiano riferito di averlo sentito bestemmiare o se abbiano preferito non affrontare con lui l’argomento.

Nel frattempo, il web si è messo in moto alla ricerca di eventuali video che documentino l’episodio. Nessuna clip incriminante, tuttavia, è stata trovata. Si tratta di una situazione anomala dato che, se Vittorio avesse davvero pronunciato una bestemmia, certamente le immagini sarebbero rimbalzate sui social diventando virali.

Dito puntato anche contro Giuseppe: i video incriminante

In attesa che il mistero venga svelato, pare che il modello di Parma non sia stato l’unico ad essere stato accusato di aver bestemmiato. Nelle ultime ore, infatti, sui social è stato diffuso un video che mostra un altro concorrente intento a pronunciare quella che sembra una bestemmia. A finire nel mirino del web, è stato il bidello e barman Giuseppe Garibaldi.

Mentre il ragazzo era seduto sul divano insieme ad altri gieffini condividendo chiacchiere e risate, pare si sia lasciato andare a un’espressione blasfema. “Mannaia la Ma****a”, avrebbe esclamato. Contrariamente a quanto accaduto con Vittorio, la caduta di stile di Giuseppe è stata prontamente captata dai telespettatori e segnalata online. Se gli utenti si dividono tra quelli che invocano punizioni e quelli che ritengono che “il fatto non sussista”, non resta altro da fare che attendere la diretta di lunedì 25 e scoprire come il Grande Fratello deciderà di affrontare la situazione e quali saranno gli eventuali provvedimenti.