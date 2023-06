Mentre stanno per partire i casting per il Grande Fratello, lo staff del reality sta preparando al meglio il ritorno in tv della versione Nip. Nelle ultime ore sono saltati fuori i nomi dei due probabili nuovi opinionisti.

Grande Fratello: nuovi opinionisti per il ritorno della versione Nip

Secondo Dagospia, al Grande Fratello Nip, che torna in tv a settembre con la conduzione di Alfonso Signorini, potrebbero arrivare due nuovi opinionisti bomba. Mentre Sonia Bruganelli è stata scartata da tempo, Orietta Berti sembrava essere rimasta in lizza perché legata a Mediaset da un contratto. Eppure, la realtà sembra ben diversa.

Chi sono i due nuovi opinionisti del Grande Fratello?

Sul portale di Roberto D’Agostino si legge:

“Si è fatto il nome di Emanuele Filiberto di Savoia, uno scarto di Amici, come nuovo opinionista del Grande Fratello Vip/ Nip : pensano con questo di dare al programma un’ allure internazionale? A rischio Orietta Berti: Alfonso Signorini ci sta pensando. Ritornano fuori due nomi che sarebbero la fortuna del programma: Amanda Lear e Cristiano Malgioglio”.

Sembra che il conduttore del Grande Fratello e il suo staff stiano pensando di arruolare Amanda Lear e Cristiano Malgioglio come nuovi opinionisti.

Malgioglio-Lear: una coppia bomba

Se l’indiscrezione lanciata da Dagospia dovesse corrispondere a verità, al Grande Fratello potrebbe arrivare una coppia bomba. Malgioglio e la Lear sarebbero perfetti come nuovi opinionisti. Cristiano lo ha già fatto per i GF di Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso, mentre per Amanda sarebbe un debutto. Al momento, è bene sottolinearlo, non abbiamo alcuna conferma.