Grande Fratello, nuovo scontro tra Beatrice e Massimiliano. Lei: "Sei un serpente"

Nella puntata del Grande Fratello di giovedì 26 ottobre c’è stato un nuovo e attesissimo confronto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Il conduttore Alfonso Signorini, nello spiegare cosa lo ha portato a convocare i due inquilini ha evidenziato: “Siete spesso lontani, perché non vi piacete, non c’è empatia, ma siete capaci di argomentare e parlate poco fra voi”.

Grande Fratello, nuovo faccia a faccia tra Beatrice e Massimiliano

Prima che il dibattimento tra i due entrasse nel vivo è stato mostrato un filmato che ha raccolto un sunto delle liti tra i due inquilini: non solo le offese e gli attacchi, ma anche i momenti di riappacificazione che tuttavia sono durati troppo poco. L’attrice ha esordito, affermando di vedere Massimiliano come “un individualista ed un serpente”. Immediata la replica di Varrese: “Non mi sento un serpente. Credo che tu non riesca proprio a non tenermi in considerazione”.

L’intervento di Cesara Buonamici

Anche l’opinionista Cesara Buonamici è stata chiamata ad esprimere la sua opinione sulle divergenze che ci sono tra i due inquilini: “Ci sarà qualcosa che vi piace l’uno dell’altra”, ha chiesto Cesara. Non appena Massimiliano ha abbandonato lo studio, Beatrice ha spiegato quanta fatica ha fatto nello stare lontano a Massimiliano, vale a dire “Meno di quanto tu creda, capisco quello che vuoi dire, forse solo qualche attimo. Forse se avessi avuto vent’anni di meno sarebbe stato diverso”.