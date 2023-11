Grande Fratello, per Beatrice arriva l'ex Alessandro: "Sono dalla tua parte"

Nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì’ 6 novembre è arrivata per Beatrice Luzzi la più bella delle sorprese. L’ex compagno Alessandro Cisilin è entrato nella casa. Dalla relazione con quest’ultimo, Beatrice ha avuto i due figli Valentino ed Elia, poi la fine della loro storia avvenuta ormai circa quattro anni fa: “Ci manchi un po’ meno di quello che manchiamo a te perchè noi ti vediamo tutti i giorni”, ha commentato l’uomo.

Grande Fratello, Beatrice rivede l’ex Alessandro. Lui: “Sono fiero di te”

L’ex compagno di Beatrice Luzzi ha ricordato con un tono affettuoso come ha conosciuto l’attrice. Quest’ultimo ha raccontato a tale proposito, prima di rivederla: “La stiamo seguendo, è piacevole ed interessante. In casa è assolutamente lei, in tutte le sue mille espressioni. Noi ci siamo conosciuti grazie al mio lavoro. La intervistai. Ci siamo lasciati per incompatibilità caratteriali. Non abbiamo un passato da coppia e basta, è stato così intenso il nostro incontro”.

“Io sono dalla tua parte”

È poi arrivato il momento più atteso, quello del fatidico incontro. Alessandro ha dichiarato di non aver mai fatto mancare il sostegno nei confronti della sua ex compagna e naturalmente ci sono anche i due figli Valentino ed Elia che seguono a distanza la loro mamma: “Sei strepitosamente bella, donna madre, artista infinita. Ci manchi un po’ meno di quello che manchiamo a te perchè noi ti vediamo tutti i giorni. I nostri figli sono saggi, divertiti e felici, anche io sono molto fiero di te. Sono dalla tua parte, non so se l’hai sempre capito, ma è così”.