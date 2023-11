Grande Fratello, Perla in collegamento: "Ecco cosa avrebbe trovato Mirko in Greta"

Dopo l’intervento di Greta nelle scorse settimane è arrivato anche quello di Perla. La giovane che ha partecipato con Mirko a Temptation Island, ha raccontato com’è iniziata la storia d’amore con quest’ultimo. I due hanno inoltre avuto modo di confrontarsi, seppure a distanza.

Grande Fratello, Perla interviene in collegamento: com’è nata la storia d’amore con Mirko

Perla e Mirko sono stati insieme circa quattro anni. A Temptation Island avevano poi deciso di mettersi alla prova come coppia, ma usciranno dal programmi l’uno senza l’altro. Mirko si legherà poi a Greta e sulla storia con quest’ultima Perla ha dato la sua opinione osservando: “Forse in lei ha trovato la dolcezza che mancava a me, forse io sono entrata in un loop che mi spingeva a trattarlo in un modo che non meritava”.

Il confronto con Mirko

Tra Mirko e Perla c’è stato poi un bel confronto e il suo esito è stato bello quanto inaspettato. Da una parte Perla ha mostrato di voler credere nella persona che è Mirko, mentre quest’ultimo è apparso molto affettuoso nei confronti della ex: “Ho apprezzato tantissimo la lettera, non me l’aspettavo, sono state parole bellissime che mi hanno dato tanta forza. Sei una persona che mi conosce forse più di tutti, io da qui non ho feedback dall’esterno e a me dispiace che ci sia guerra social inutile. Quando ho visto la storia tua mi è dispiaciuto perchè speravo che la lettera fosse il punto dopo tanti mesi pesanti che non abbiamo gestito bene. Tu sai bene che la nostra storia è finita per dei motivi ben precisi, ci stavamo facendo del male a vicenda. Se non fosse stato per Temptation Island avremo portato all’estremo una relazione che era diventata tossica”.