Non è passata inosservata una frase infelice di Lorenzo Spolverato rivolta a Javier Martinez. Tra i due il rapporto è sempre più conflittuale. Lorenzo mentre osservava il pallavolista giocare, gli ha rivolto un augurio alquanto violento. Ma cosa gli ha detto?

Grande Fratello, l’augurio di Lorenzo a Javier: “Spaccati un ginocchio!”

A far discutere i telespettatori del reality show Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, è l’augurio infelice fatto a Capodanno da Lorenzo Spolverato a Javier Martinez. “Spaccati un ginocchio”, ha detto il concorrente milanese al pallavolista mentre quest’ultimo stava giocando con altri concorrenti del Gf, intorno alla piscina.

Dure parole ascoltate anche da altri concorrenti, tra cui Shaila che lo ha zittito. La polemica sui social non si è fatta attendere e in molti ora ipotizzano una squalifica. Non ci resta che aspettare la prossima puntata del Gf che andrà in onda per la 21esima diretta, il prossimo 8 gennaio 2025!

Il confronto tra Lorenzo e Javier

Che tra i due concorrenti del Gf Lorenzo e Javier non ci sia un buon rapporto ormai è risaputo. Proprio pochi giorni fa Lorenzo e Javier hanno avuto un confronto faccia a faccia, in cui Lorenzo ha accusato il pallavolista argentino di essere un “giocatore accanito” e di indossare una maschera solo per strategia di gioco, e per attirare le simpatie del pubblico.

Dall’altra parte Javier si è difeso: “Io sono così, tu puoi pensare ciò che vuoi, tanto hai sempre avuto dei pregiudizi nei miei confronti e li continuerai ad avere”. Insomma, tra i due il conflitto è aperto e non mancheranno altri momenti di alta tensione.