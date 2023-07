Rossana Fratello dovrebbe essere la prima concorrente Vip del nuovo Grande Fratello. La cantante, che in passato ha mosso qualche passo anche come attrice, ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo.

Grande Fratello: Rossana Fratello è la prima concorrente Vip

Nel corso della trasmissione radiofonica Che rimanga tra noi, condotta da Alessio Moriggi e Francesca Pierri su Radio Cusano Campus e Cusano Italia TV, Kevin Dellino ha annunciato che Rossana Fratello è la prima concorrente Vip della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini, debutterà l’11 settembre.

L’indiscrezione su Rossana Fratello al Grande Fratello

Dellino ha dichiarato:

“Ha fatto parte di un mio progetto musicale realizzato in pandemia, Artisti Uniti ai medici, vi do un indizio: è una donna ma non è una santa, di chi stiamo parlando?”.

Kevin si riferisce al più grande successo di Rosanna Fratello, ovvero il brano Sono una donna, non sono una santa.

Chi è Rossana Fratello?

Rossana Fratello, 72 candeline all’attivo, è originaria di San Severo, in Puglia. Ha dato il via alla sua carriera da cantante nel 1967, debuttando al Festival di Sanremo nel 1969, con la canzone Il treno. Da questo momento in poi sono stati tanti i suoi brani che sono arrivati al successo, come: Ciao anni verdi, Amsterdam, Sono una donna, non sono una santa e Una vecchia canzone italiana. Diverse le collaborazioni con Cristiano Malgioglio, così come i ruoli da attrice. Rossana è sposata con Pino Cappellano e ha una figlia, Guendalina.