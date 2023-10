Grande Fratello, Rosy Chin rivela: "A 17 anni sono stata in centro per curare l'obesità"

Ancora una volta nel Grande Fratello c’è stato spazio per le emozioni. Questa volta è stata messa al centro la storia di Rosy Chin, una delle concorrenti rivelazioni di questa edizione. Nel corso della puntata del 2 ottobre la chef ha raccontato il suo difficile passato. Quando era giovanissima ha sofferto di disturbi alimentari: “A 17 anni sono stata in un centro per curare l’obesità. Mi sento sempre non adatta e non adatta a qualsiasi cosa, non so mai se sono giusta o se vado bene”, ha dichiarato.

Grande Fratello, Rosy Chin parla del suo difficile passato

La chef, nel parlare del difficile passato, ha affrontato diversi aspetti, uno su tutti, il rapporto con i genitori che non è stato facile: “Non so come poter dimostrare a loro, mia madre mi ha sempre insegnato che bisogna soffrire in silenzio. Ho tanti sensi di colpa, che non sono mai forte e a volte cerco di proteggere gli altri stando in silenzio io. L’amore per i miei figli, essere una mamma più attiva, meno stanca e senza problemi di salute”.

“Ogni problema lo annegavo nel cibo”

Non ultimo, Rosy ha affermato di avere avuto in passato un legame non facile con il cibo: “Ho avuto un bruttissimo rapporto con il cibo, per me era un nemico, ogni problema lo annegavo nel cibo, ero completamente differente, avevo 60 kg di rabbia, di responsabilità addosso”. L’amore per i suoi bambini è stato fondamentale per superare le difficoltà: “Sono Tre i miei bimbi e il mio cuore appartiene a loro. Cerco di passargli tutto ciò che ho in dotazione, valori fondamentali per me come educazione, rispetto, curiosità verso il mondo, gentilezza, amore e comprensione”.