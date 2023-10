Scivolone al Grande Fratello 2023 da parte di Rosy Chin e Giselda Torresan. Le due si sono messe a parlare sotto le coperte e la regia non le ha richiamate. Il video è diventato virale e la polemica è nata in un lampo.

Grande Fratello: Rosy e Giselda parlano sotto le coperte

Fin dai primi giorni al Grande Fratello, Rosy Chin e Giselda Torresan hanno stretto una bellissima amicizia. Qualcuno sostiene che il loro avvicinamento sia dettato soprattutto da questioni di strategia, ma a vederle insieme non si direbbe. Il loro rapporto sembra davvero sincero. Tralasciando ciò, nelle ultime ore le due hanno fatto discutere per un altro motivo. Rosy e Giselda sono state immortalate mentre parlano sotto le coperte.

La regia del Grande Fratello non richiama Rosy e Giselda

Nel video diventato virale sui social si vedono Rosy e Giselda a letto. Le due stanno chiacchierando e talvolta sembrano voler eludere i microfoni. Ad un certo punto, però, si mettono direttamente sotto le coperte e non si coglie più nessun discorso. Il fatto che ha maggiormente fatto discutere i fan del Grande Fratello è stato l’atteggiamento della regia: nessuno le ha richiamate all’ordine.

Grande Fratello: i fan insorgono contro Rosy e Giselda

Perché la regia del Grande Fratello non ha richiamato Rosy e Giselda? Non possiamo saperlo, ma il fatto sta facendo parecchio discutere. Tra i tanti cinguettii arrivati su Twitter si legge: “Ma non doveva essere un nuovo GF?“, oppure “Rosy Chin e la montanara stanno confabulando sotto le coperte senza che nessuno le richiami. Poi rompono il ca**o agli altri“, o ancora “Spero che non le stiano bacchettando ora solo perché preferiscono fargli il cazziatone in diretta lunedì sera“.