Grande Fratello, Samira Lui si racconta: "Non ho mai conosciuto mio padre"

Nella casa del Gf c'è stato spazio per le emozioni. L'inquilina Samira Lui ha spiegato di essere cresciuta senza il padre.

Per la showgirl Samira Lui c’è stata la possibilità di raccontarsi a tutto tondo nella casa del Grande Fratello. Nel corso della diretta del 21 settembre Samira ha parlato di come ha vissuto l’infanzia, a partire dall’assenza del padre che non ha mai conosciuto: anni dopo ha provato a cercarlo.