Grande Fratello: Sara Croce nel cast?

I casting del Grande Fratello 2023/2024 sono partiti da un po’ e alcuni nomi sono già spuntati fuori. Tra questi c’è quello di Sara Croce. Possibile che l’ex bonas di Avanti un altro abbia accettato di entrare nella Casa più spiata d’Italia? A vuotare il sacco è stata la modella, seguita dalla madre.

Le indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello si fanno via via più interessanti. Negli ultimi giorni, sono saltati fuori i nomi dei presunti concorrenti e tra questi c’è quello di Sara Croce. Secondo i beninformati, l’ex bonas di Avanti un altro era stata fatta fuori all’ultimo minuto a causa della professione da influencer. Al suo postato sarebbe stata scelta Samira Lui. La verità è davvero questa? La modella e sua mamma hanno rotto il silenzio.

Sara, senza giri di parole, ha dichiarato:

“Sono stata contattata per far parte del cast del Grande Fratello e ci ho pensato veramente, perché si tratta di un programma molto importante. Ma questo autunno prenderò un biglietto aereo di sola andata per l’America, dove mi trasferirò per aumentare le mie skills”.