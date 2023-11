Grande Fratello, scontro tra Anita e Beatrice Luzzi: "Prima di entrare nella casa non sapevo chi fosse"

La puntata del Grande Fratello del 13 novembre è stata segnata da episodi ad “alta tensione”. Anita e l’attrice Beatrice Luzzi hanno avuto un acceso confronto. Le due sono state chiamate in Mystery Room: “Ti avevo chiesto scusa”, ha dichiarato la concorrente Nip.

Grande Fratello, scontro tra Anita e Beatrice: “Loro usano me come capro espiatorio”

Il confronto tra le due inquiline è arrivato dopo una serie di tensioni emerse nelle diverse liti che c’erano state tra le due coinquiline. L’attrice, esortata da Signorini, ha evidenziato che da parte Giuseppe non la saprebbe difendere, mentre dall’altra Anita la offenderebbe: “Dice che faccio paura, che non vorrebbe essere mia figlia, che origlio. Perché fa così? Da parte sua sento una forma di forte invidia, di competizione, a prescindere da Giuseppe”.

La replica di Anita Olivieri

Dal canto suo Anita ha affermato di essere vista come “capro espiatorio”: “Ho sempre detto a Beatrice quello che penso. Non ti invidio, non ho mai pensato di fare l’attrice, non mi interessa. Da te sento di non poter imparare niente. Uno dei miei pochi pregi è che dico le cose in faccia. Ho tolto tutte le mie armi quel giorno e tu, il giorno dopo sei tornata peggio. Non ho altro da dirti. Non mi fa né caldo né freddo se ci sei”.