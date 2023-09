Grande Fratello, scontro tra Beatrice e Massimiliano. Lui: "Mi dà fastidio il suo atteggiamento altezzoso"

In questa puntata del Grande Fratello del 25 settembre, l’inquilino Massimiliano Varrese è finito sotto la lente d’ingrandimento. Questa volta è a causa di uno scontro con Beatrice Luzzi. Già nei giorni scorsi tra i due c’era stata della maretta. La tensione tuttavia si è riaccesa nuovamente.

Grande Fratello, è scontro tra Beatrice e Massimiliano: il motivo

L’attore, nel puntare il dito contro Beatrice Luzzi ha accusato la coinquilina, tanto da definire il suo comportamento “altezzoso”: “Mi dava fastidio questo suo atteggiamento altezzoso, spesso autocritico. Nel momento in cui uno le dice la verità, sei quello cattivo. Questa è la mia personale opinione, ce lo siamo detti in faccia”.

Non è andata tanto per il sottile Beatrice Luzzi che, dopo essere stata interpellata da Signorini ha spiegato: “Io ho degli ottimi rapporti con tutti. È un suo modo di schiacciarmi. Va a dire che sono ipocrita e falsa davanti a tutti, non risolve privatamente. Sabato mattina mi ha detto di resettare e abbiamo provato ad avere un rapporto semplice”.

I figli di Beatrice Luzzi intervenuti in diretta

Nel frattempo per Beatrice Luzzi è arrivata una notizia bella quanto inaspettata. A trovarla sono arrivati i due figli, Valentino ed Elia. Prima di mandare in onda il filmato Alfonso Signorini ha affermato: “Litigando con Massimiliano hai detto: ‘cosa penseranno di me i miei figli’. Il conduttore l’ha poi chiamata in passerella ed è qui che è stata “drizzata”: il figlio maggiore, Valentino, ha preso la parola: “Ciao mamma, sei bellissima e bravissima! Non ti preoccupare per noi, stiamo da Dio e siamo fieri di te, anche papà”. Anche il figlio minore Elia è intervenuto in diretta, un momento durante il quale è stato impossibile non commuoversi.