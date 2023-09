Secondo alcune segnalazioni, Anita Olivieri è entrata al Grande Fratello dicendosi single, ma è fidanzata. A rompere il silenzio e a chiarire la situazione è stata un’amica della concorrente Nip.

Grande Fratello: le segnalazioni su Anita Olivieri

Anita Olivieri è entrata al Grande Fratello 2023 dicendo di essere single. “Non sono fidanzata, ma vivo con un gatto che basta e avanza. Sono cresciuta tra mia madre e mia nonna, due modelli femminili completamente opposti”, ha dichiarato nel video di presentazione per il reality. Eppure, diverse segnalazioni arrivate a Deianira Marzano sostengono che sia felicemente fidanzata con un certo Edoardo.

Anita Olivieri è fidanzata

La segnalazione arrivata a Deianira recita:

“Deia, Anita Olivieri del GF, a parte che nell’ambiente tra comitive non la sopporta nessuno, è arrivista che non puoi capire. Ed è sempre fidanzata con l’amico di un mio amico. Quando abbiamo visto la clip di presentazione in cui si dichiarava single siamo tutti caduti dalla sedia”.

Grande Fratello: parla l’amica di Anita

In effetti, il presunto fidanzato di Anita compare anche nelle sue foto di laurea, datate lo scorso settembre. A chiarire la situazione è stata un’amica della Olivieri. A quanto pare, le clip per il Grande Fratello sono state girate tempo fa, quando la concorrente non era ancora fidanzata. Si legge:

“Ma lei lo sa che le clip non sono state girate ieri e che quindi lei quando ha fatto la clip non era fidanzata? Le dico di più lei aveva cambiato le clip ma a quanto pare alla regia non piacevano”.

Possibile che la produzione le abbia chiesto di mentire sulla sua vita sentimentale? Lo scopriremo presto.