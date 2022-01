Sheila Capodanno, ex concorrente del Grande Fratello, è diventata mamma. La donna ha annunciato la nascita della piccola Stella.

Grande Fratello, Sheila Capodanno è diventata mamma: è nata la piccola Stella

Sheila Capodanno è stata una concorrente del Grande Fratello negli anni passati. Sui social network ha deciso di condividere un momento di grande felicità, ovvero la nascita di sua figlia. La piccola Stella è nata nella giornata di ieri, domenica 2 gennaio 2022, rendendo tanto felice la sua mamma.

Sheila Capodanno ha partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello, vinta da Andrea Cocco, con grande entusiasmo e voglia di divertirsi.

Con il senno di poi, però, come lei stessa ha dichiarato, non avrebbe fatto questa esperienza televisiva. Il circo mediatico che ha trovato una volta uscita non le è piaciuto ed è stato davvero insostenibile. Oggi Sheila vive in Australia ed è una digital marketing manager per un’azienda di moda. Era stata definita “la moderna Bridget Jones“, ma ora ha creato una splendida famiglia con il compagno Bruno Gregianin.

Sheila in questi mesi ha condiviso la foto del suo pancino, dando l’annuncio della dolce attesa della sua bambina. La donna ha voluto condividere su Instagram anche il momento più bello, ovvero la nascita della sua piccola, che ha annunciato di aver chiamato Stella. Ha ricevuto tantissime congratulazioni di persone che hanno voluto condividere con lei questa gioia.