Nel corso della prima puntata del Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini è finito al centro della polemica social. Il conduttore, a detta di molti, è apparso indelicato nei confronti di Alex Schwazer.

Grande Fratello: Signorini indelicato con Alex Schwazer

Alex Schwazer è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023. Nel corso della prima puntata del reality più spiato d’Italia, Alfonso Signorini l’ha presentato al pubblico, mandando in onda alcuni video emozionanti della sua carriera, compreso il momento in cui ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008. In quella occasione, lo sportivo ha corso con un nastro nero al braccio e il conduttore ha voluto chiedergli il motivo. Alex ha spiegato che quella vittoria era dedicata al nonno, morto poco prima. E’ proprio a questo punto che Signorini è apparso indelicato.

Signorini interrompe un momento emozionante

Mentre Alex parlava emozionato del lutto avvenuto poco prima delle Olimpiadi di Pechino, Signorini ha pensato bene di interromperlo per porgli una domanda:

“Avremo modo di parlarne… Però, perché ti sei dopato?”.

Un intervento, quello del conduttore, che non è piaciuto al pubblico del Grande Fratello. Alfonso è stato definito “indelicato“.

Grande Fratello: la frase di Signorini in tendenza

I fan del Grande Fratello sono rimasti sconvolti dall’indelicatezza di Signorini, tanto che la frase “perché ti sei dopato” è finita in tendenza su Twitter. Schwazer, da gran signore, ha comunque risposto alla domanda del conduttore: