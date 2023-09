Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Alfonso Signorini sarebbe infuriato con un concorrente che non sta rispettando le direttive. Di chi si tratta? Qual è la regola che non sta osservando?

Grande Fratello: Signorini infuriato con un concorrente

Il Grande Fratello 2023 ha aperto i battenti da qualche settimana, ma per il momento non sta regalando grandi soddisfazione. Gli ascolti parlano chiaro e sembra che Alfonso Signorini e il suo staff stiano correndo ai ripari. Non solo, pare che il conduttore sia infuriato con un concorrente che non starebbe rispettando le direttive.

L’indiscrezione su Alfonso Signorini

A rendere pubblica l’indiscrezione è l’account Twitter Agent Beast. Si legge:

“Notizia dell’ultimo minuto. Signorini contro una concorrente del Grande Fratello che non si è adeguata alle sue direttive. Sembra una ragazza giovane, non è Grecia Colmenares. Pare e ripeto pare che la motivazione sia che non abbia voluto creare la coppia e Signorini continuerà ad insistere”.

Chi è la concorrente che sta facendo infuriare Signorini?

Agent Beast ha concluso lanciando qualche indizio sulla concorrente che avrebbe fatto infuriare Signorini:

“Giovane, mora, indisciplinata. Non si è adeguata alle direttive di Signorini, riferiscono che sia molto arrabbiato e nervoso in particolar modo con questa concorrente”.

Visti gli indizi, viene in mente un solo nome: Letizia Petris. Per avere qualche conferma non possiamo fare altro che attendere la prossima puntata del Grande Fratello e ascoltare con attenzione le frecciatine di Alfonso.