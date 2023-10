Grande Fratello, Signorini su Israele: "Non possiamo non ricordare quello che sta succedendo"

Grande Fratello, Signorini su Israele: "Non possiamo non ricordare quello che...

La puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 9 ottobre si è aperta con una riflessione a cuore aperto di Alfonso Signorini sulla drammatica situazione che ha colpito Israele, sotto attacco dalle milizie di Hamas. Ha poi proseguito spiegando che ci sarà anche un “colpo di scena”. Tra gli eventi clou della serata si attende anche uno scontro tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander.

Signorini, la riflessione sulla situazione in Israele: “Le immagini sono molto forti”

Alfonso Signorini ha esordito osservando: “Siamo qui, facciamo il nostro lavoro e lo facciamo con grande piacere per regalarvi qualche ora di spensierata allegria, però non possiamo fare a meno di non ricordare quello che sta succedendo in Israele. Le immagini di questi ultimi giorni che abbiamo visto ci preoccupano e sono molto forti, quasi come quelle dell’11 settembre. Ci richiamano alla memoria il Bataclan, l’Ucraina. In fondo ci sono dei civili che hanno tutto il diritto di vivere”.

Signorini: “Ci sono dei ragazzi che sono stati strappati ai loro affetti”

Non ultimo Alfonso Signorini ha rivolto un pensiero ai giovani che in questi ultimi giorni sono stati strappati ai loro cari: “In fondo ci sono dei civili che hanno tutto il diritto di vivere. È vero che la lotta tra Israele e la Palestina dura da 70 anni, ma è altrettanto vero che questa guerra apre un nuovo scenario: ci sono dei ragazzi che festeggiavano in modo spensierato sono stati strappati ai loro affetti. Non possiamo avere ancora quelle immagini…noi faremo il nostro lavoro, è giusto continuare a vivere ma non dobbiamo dimenticare, abbiamo il dovere di ricordare”.