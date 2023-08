La macchina organizzativa del Grande Fratello, in partenza il prossimo 11 settembre, è in moto da un po’. Nelle ultime ore è spuntato il nome della sostituta di Giulia Salemi, che avrà il compito di filtrare i tweet che riguardano il reality più spiato d’Italia.

Grande Fratello: ufficializzata la sostituta di Giulia Salemi

Come sappiamo da qualche giorno, Giulia Salemi è fuori dal Grande Fratello. Il reality più spiato d’Italia debutterà su Canale 5 il prossimo 11 settembre, con una veste del tutto rinnovata. Pier Silvio Berlusconi ha mandato a casa le vecchie opinioniste e ha piazzato al loro posto Cesara Buonamici. Non solo, ha vietato l’ingaggio di influencer, youtuber e volti di OnlyFans. Insomma, il trash deve restare fuori dalla porta rossa. Nelle ultime ore è stata ufficializzata anche la sostituta della Salemi.

La sostituta di Giulia Salemi è un volto noto a Mediaset

Stando a quanto anticipato da TvBlog, la sostituta di Giulia è Rebecca Staffelli. Sarà la figlia di Valerio, inviato storico di Striscia la Notizia, a rivestire il ruolo di opinionista dei social. La ragazza, speaker di Radio 105, emittente di proprietà del gruppo Mediaset, avrà il compito di selezionare i tweet da leggere in diretta.

Rebecca Staffelli ha avuto la meglio su Maria Sole Pollio

Scegliendo Rebecca come sostituta di Giulia Salemi, Berlusconi è rimasto in famiglia. La Staffelli, infatti, lavora già a Mediaset. Radio 105, così come R101, Virgin Radio, Radio Monte Carlo e Radio Subasio, sono controllate da Radio Mediaset. Secondo TvBlog, la figlia di Valerio ha avuto la meglio su Maria Sole Pollio.