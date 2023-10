Quello che era nato come uno scherzo ai concorrenti del Grande Fratello potrebbe trasformarsi in una bella storia d’amore. Ovviamente stiamo parlando di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che, nelle scorse ore, si sono lasciati andare a qualche tenerezza.

Grande Fratello: tenerezze tra Beatrice e Garibaldi

Nelle ultime ore, Beatrice Luzzi si è ritrovata nuovamente a discutere contro quasi tutti i compagni del Grande Fratello. Dopo l’ennesima lite, l’attrice si è isolata in giardino e, fortunatamente, Giuseppe Garibaldi è andato in suo soccorso. Il bidello calabrese, che con lei ha un accordo per far credere agli altri che ci sia del tenero, si è avvicinato a lei per consolarla, non per aggiungere un tassello al piano.

Le parole di Garibaldi a Beatrice

Tenendola per mano, Garibaldi ha ammesso:

“Non mi importa cosa possono pensare. […] Mi dispiace troppo per questa situazione in cui sei. Dopo magari vado a parlare con loro e gli dico che così non va bene. Gli dico che devono trovare un compromesso. Loro ti devono dire facendo esempi pratici quello che non va bene e così tu dirai tutto quello che non ti fa stare bene. Se vengono tutti contro di te forse è perché sei la più forte e hanno paura. I figli tuoi saranno orgogliosi di te fidati”.

Beatrice grata a Garibaldi per la sua vicinanza

Beatrice, commossa dalla solidarietà di Garibaldi, ha risposto:

“Sei stato così carino a starmi vicino. No tranquillo non dirgli nulla. A me basta già questo e ti ringrazio. Il fatto che tu sia qui adesso per me significa molto. Tu vuoi vedermi serena, loro no. Non posso essere il punching ball di tutti. Se me ne vado io su chi si accaniscono e chi nominano? Credimi che non è facile stare nella mia situazione. E non so nemmeno se quello che ho detto prima a Paolo e agli altri gli avrà fatto capire qualcosa. Loro mi tengono all’angolo con un ruolo e vogliono che io stia in questa situazione di cattiva che ha tutti contro. La cattiverie è in chi pensa certe cose e in chi mi attacca in quel modo brusco”.

Possibile che quello che è nato come un gioco possa trasformarsi in una bellissima storia d’amore? Lo scopriremo continuando a guardare il Grande Fratello.