Ore di tensione nella casa del Grande Fratello. Quasi tutti i concorrenti si sono scagliati contro Beatrice Luzzi che, ovviamente, non ha incassato in silenzio. I fan si schierano ancora una volta con l’attrice.

Grande Fratello: tutti contro Beatrice nella notte

Nelle ultime ore, il Grande Fratello ha proposto un gioco che è riuscito ad animare un po’ gli animi dei concorrenti. Peccato che, come al solito, quasi tutti si siano scagliati contro Beatrice Luzzi. I gieffini sono stati chiamati a scrivere tre cose che non piacciono in merito ai coinquilini. Neanche a dirlo, la maggior parte delle critiche sono andate all’attrice. Nella notte è esplosa la lite che, ovviamente, ha visto il branco contro una.

Grande Fratello: Beatrice dà una lezione ai concorrenti

Tutto è iniziato quando Paolo il macellaio si è avvicinato a Beatrice e ha esclamato: “Ti vesti sempre colorata, stasera ti sei vestita di nero perché sei arrabbiata? […] Sì per me anche se hai pianto l’hai fatto pensando alla diretta e per fare la vittima“. La discussione ha subito attirato gli altri concorrenti che non sopportano la Luzzi, ossia Lorenzo, Letizia, Angelica, Ciro, Arnold e Vittorio. Quando l’attrice si è sentita il dito degli altri contro, ha sbottato:

“Sai che ti dico Paolo? Non me ne frega un ca**o con me hai chiuso! Tu continui a dire che ti sembro una falsa. Se pensi che io pianga per ore per fare la vittima e per strategia allora sei una persona cattiva! In dodici mi hanno detto che sono falsa. Uno mi ha scritto ‘la falsità in persona, vipera’, un altro che ho già preparato la sceneggiata da fare. Uno dice che sono stratega e che recito. In sostanza dieci di voi mi hanno dato della falsa”.

I fan del Grande Fratello apprezzano lo sfogo di Beatrice

Beatrice, con tutti i concorrenti che non la sopportano schierati davanti a lei, ha proseguito:

“Se io ho discusso con molti di voi è proprio perché sono diretta e non ce la faccio a fingere. Infatti mi dite che esagero, ma poi allo stesso tempo sono stratega e finta. Le cose non tornano, non lo capite?! Non ne posso più! Siete tutti a puntare il dito contro di me. Io dovrei scusarmi? Per cosa, perché sono me stessa? Mi dite che sono falsa, repellente, che faccio i copioni e recito. Ma dov’è questa falsità? Non c’è uno di voi che mi faccia esempi miei di falsità. Ditemi dove sono bugiarda e ipocrita. Potete dire che non vi piaccio io caratterialmente, ma non che sono una donna falsa. Basta! Mi avete dato anche della costruita e della stratega che scrive i copioni. ma come vi permettete? Per scrivere un copione così terribile significa che mi voglio male e anche molto. Basta! Dite che sono stratega e voglio fare la vittima per stare al centro dell’attenzione, nella bufera ed essere amata dal pubblico. Allora smettetela di considerarmi. A me va bene non stare al centro dell’attenzione!”.