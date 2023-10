Grande Fratello, Varrese sull'abbandono di Heidi: "Parole del padre pesanti e gratuite"

La puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 19 ottobre, non poteva che aprirsi sul caso dell’abbandono della casa, da parte di Heidi Baci. Massimiliano Varrese, nel dare un commento sulla vicenda ha dichiarato in merito al confronto tra Heidi e il padre: “Sono padre anch’io ma non comprendo il voler imporre a una figlia la decisione di non seguire quello che sente”.