Grande Fratello Vip 6: Aldo Montano esce ufficialmente dalla casa di Cinecittà

Un comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip ha confermato l'uscita di Aldo Montano dalla casa di Cinecittà: ecco perché

Aldo Montano è ufficialmente fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Lo schermitore 42enne ha dovuto salutare i suoi coinquilini, come comunicato anche dalla stessa produzione Mediaset. Ma cosa è successo nello specifico?

Aldo Montano fuori dal reality: l’annuncio Mediaset

“Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente”.

Questo l’annuncio social comparso sulla pagina ufficiale della trasmissione, che ha precisato che poi “il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena”.

Si tratta di un vero e proprio colpo di scena che nessuno si aspettava, perché non si sa per quanti giorni l’atleta potrebbe rimanere fuori dalla casa di Cinecittà. Presumibilmente Aldo dovrà presenziare al Quirinale insieme agli altri atleti medagliati delle Olimpiadi di Tokyo, per ricevere l’omaggio di Sergio Mattarella.

Sicuramente, ad ogni modo, saranno dati maggiori ragguagli nel corso della diretta di venerdì sera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Con cinque medaglie olimpiche e padre e nonno schermidori come lui, Aldo Montano è sempre riuscito a conciliare l’attività sportiva con gli impegni televisivi.

Nel 2006 prese parte a La Fattoria e dieci anni dopo a Selfie condotto da Simona Ventura. Salito alla ribalta del gossip come ex fidanzato di Manuela Arcuri e Antonella Mosetti, è oggi il felicissimo papà di Olimpia e Mario Jr., nati dalla romantica relazione con la moglie Olga Plakhina.