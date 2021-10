Grande Fratello Vip 6: Amanda Lear interviene sull’esternazione di Giucas Casella

Dopo le chiacchierate dichiarazioni di Giucas Casella al Grande Fratello Vip, Amanda Lear ha commentato a modo suo le parole dell'illusionista

Qualche giorno dopo essere entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Giucas Casella si è lasciato andare a delle dichiarazioni alquanto particolari su Amanda Lear. Chiacchierando nel dettaglio con gli altri Vipponi, l’illusionista ha difatti rivelato di aver conosciuto la popolare artista francese “quando non era una donna”.

Raccontando ai compagni gli inizi della sua carriera, Giucas ha così parlato dell’incontro con Peki D’Oslo, presunto nome di Amanda Lear “quando era ancora un uomo”. Quella che sarebbe diventata una delle showgirl più in vista dello spettacolo nostrano gli disse di non abbandonare il suo lavoro perché era bravissimo. In puntata lo stesso Alfonso Signorini ha poi chiesto delucidazioni al gieffino, ma lui è rimasto vago, precisando di non ricordare la cosa essendo passati molti anni.

Io come Soleil quando Alfonso ha detto a Giucas Casello “Ma tu hai detto di aver incontrato Amanda Lear quando era un uomo?!”#GFvip #GFVIP pic.twitter.com/koIPywj5Ex — Giuseppe Di Paola. (@scardanelli43) September 20, 2021

#GFvip Giucas Casella: “Ho conosciuto Amanda Lear quando era un uomo!” 😱 pic.twitter.com/BntmrMOcz3 — angeliquepoison (@angeliquepoison) September 21, 2021

Amanda Lear replica alle parole di Giucas

Ecco che ora, in una recente intervista, Amanda Lear ha deciso di replicare alle affermazioni del mago siciliano. “Chi è Giucas Casella? Un cantante? Io avevo un fidanzato che si chiamava Manuel Casella, ma Giucas non so proprio chi sia”: questa l’ironica risposta della soubrette francese naturalizzata britannica, che non manca mai di mostrare il suo carattere assai frizzante quanto smisuratamente intelligente.