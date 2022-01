Grande Fratello Vip 6, Barù si dichiara a Valeria Marini: “Amami come ti amo io”

Barù ha letteralmente spiazzato la stellare Valeria Marini con una dichiarazione d'amore del tutto inaspettata

Tra i concorrenti più simpatici da poco entrati nella casa del Grande Fratello Vip 6 c’è sicuramente Barù. Nelle ultime ore, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha letteralmente spiazzato l’intera magione lasciandosi andare a una “dichiarazione d’amore” del tutto inaspettata.

Destinataria di questa sua esternazione è stata Valeria Marini, che con il nuovo gieffino ha fin da subito instaurato un innegabile feeling, al punto da essere stata punzecchiata in merito dallo stesso Alfonso Signorini nell’ultima diretta dello show di Canale 5.

Barù dichiara il suo amore per Valeria Marini

Nelle ultimissime ore, ad ogni modo, Barù si è spinto oltre prodigandosi, tra il serio e il faceto, in una vera dichiarazione per la showgirl, che non ha saputo trattenere le risate.

Da sotto una coperta rossa, il toscano ha preso da parte la Valeria nazionale per poi rivolgerle queste dolci parole: “Tu sei stata la prima ad accettarmi nel letto. Voglio solo te Valeria, siamo un’anima unica. Amami”.

io stesa a terra per il modo in cui Valeria guarda Barù, per Kabir che non vuole che Jess venga interrotta perché ormai è la sua protetta e per il modo in cui annuisce Barù mentre lei parla #jerù pic.twitter.com/p908xLcgSx — ℜ✨ (@tcofyourself) January 16, 2022

La frase di Barù, come detto, ha lasciato stranita non solo la Marini, ma anche i telespettatori del reality. Si trattava solo di un gioco oppure c’era in essa un fondo di verità? E come la prenderà Jessica nel momento in cui lo verrà a sapere?