Grande Fratello Vip 6: da gennaio cambierà il giorno della messa in onda

A partire dall'inizio del nuovo anno, il Grande Fratello Vip 6 non verrà più trasmesso il venerdì sera: i dettagli delle decisioni di Mediaset

Grandi quanto importanti novità attendono gli affezionati ammiratori del Grande Fratello Vip. Stando infatti al nuovo palinsesto Mediaset, pare che il reality show di Alfonso Signorini vedrà un cambio di messa in onda a a partire da gennaio 2022. Dando maggior spazio alle partite di Champions e Coppa Italia così come alle nuove fiction, la rete ammiraglia dell’azienda di Cologno Monzese ha difatti deciso di cassare la puntata del venerdì del programma di punta della prima serata.

Gf Vip 6: le novità da gennaio

La trasmissione sacrificherà dunque un giorno di messa in onda per lasciar spazio alle nuove serie di Canale 5, ossia Più forti del destino, Fosca e Viola come il mare. Il Grande Fratello Vip 6 dovrebbe così anticipare il suo secondo appuntamento settimanale al giovedì sera. A partire dall’inizio del nuovo anno, dunque, il reality andrà in onda nelle serate del lunedì e del giovedì, mentre la finale resta prevista per la metà del mese di marzo.

La 22esima puntata è stata intanto incentrata su Alex Belli, che ha incontrato la moglie Delia Duran nella Casa. Francesca Cipriani ha poi ricevuto una sorpresa dalla sua mamma, felice per il recente fidanzamento della figlia. Grande spazio è stato poi riservato alla disputa tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, mentre il pubblico ha scelto di nuovo la sua preferita, ossia Soleil Sorge. Ricevuto dalla produzione l’onore di decidere se tenere per sé l’immunità, la bella influencer ha deciso di donarla a Manila Nazzaro.