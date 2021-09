Grande Fratello Vip 6: ecco come si svolgeranno gli ingressi tra quarantena e tamponi

Mancano ormai davvero pochissimi giorni all’inizio della sesta stagione dell’attesissimo Grande Fratello Vip. Come sappiamo, per via del Covid già nella passata edizione i Vip entrati a settembre furono messi in quarantena per 3 giorni, nonché sottoposti a tampone.

L’isolamento venne peraltro aumentato a 3 settimane per coloro i quali entrarono a gioco già avviato, come Giulia Salemi, Stefano Bettarini e Selvaggia Roma.

Grande Fratello Vip: le regole anti Covid

Ebbene, anche quest’anno la quarantena durerà una settimana e ogni vip verrà isolato nella sua camera d’albergo. Ognuno di loro sarà inoltre sottoposto a un tampone iniziale e ad altri a cadenza regolare ogni due giorni. Pare che non sia stato chiesto loro né il vaccino né il green pass.

Anche quest’anno i Vip entreranno scaglionati: alcuni nella puntata di lunedì 13 settembre, altri in quella di venerdì 17. Alcuni di loro si trovano già in isolamento in hotel, come Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Questi dovrebbero entrare lunedì, mentre Andrea Casalino, Jo Squillo, Samy Youssef e Sophie Codegoni li vedremo nella puntata di venerdì.