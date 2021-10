Grande Fratello Vip 6: Francesca Cipriani impanicata dopo aver sbagliato la tinta

A seguito di un piccolo errore di styling, Francesca Cipriani si è messa a urlare e a piangere per la Casa del Gf Vip preoccupando i suoi coinquilini

Attimi di assurdo panico quelli vissuti da Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip. La bombastica showgirl ha infatti cercato di rivitalizzare il colore dei suoi capelli, ma il risultato è stato per lei disastroso. In preda alla disperazione, è quindi corsa dalle sue compagne d’avventura per cercare una soluzione.

“Sembro una pannocchia”, ha ammesso desolata ad Alex Belli, immediatamente accorso al suo cospetto perché allarmato dalle urla.

Il dramma di Francesca Cipriani per la tinta dei capelli

Vicino a Francesca si è poi palesata anche Jo Squillo, che ha cercato in tutti i modi di tranquillizzarla. La cantante ha poi cercato di capire se con uno scurente si potesse coprire la macchia di colore chiaro formatasi proprio alla radice dei capelli della Cipriani.

Francesca, tuttavia, completamente nel pallone, non è stata rincuorata nemmeno dalle parole di Giucas Casella, che le ha assicurato che le nuove ciocche l’addolciscono di più.

Francesca Cipriani disperata per la tinta dei capelli #GFVIP pic.twitter.com/S359VY1v6X — gfvip out of context (@oocGFVIP) October 27, 2021

Che macigno la Cipriani. Ma si possono fare le tragedie greche pure per la tinta dei capelli?? I pianti disperati… Ma fattela una risata, ché non ci vuole niente ad aggiustare il colore 😒 Mamma che urto 😒 #gfvip — Dana (@Dana56692496) October 27, 2021

Chiamate quindi in soccorso tutte le donne della Casa, la scena si è spostata nella zona beauty. Jo e Carmen Russo hanno tentato di distrarre l’ex Pupa ricordandole che forse la soluzione le potrebbe piacere di più rispetto a prima.

Saranno riuscite nell’impresa? Oppure vedremo Francesca Cipriani con indosso una parrucca nella prossima diretta del reality di Canale 5?