Grande Fratello Vip 6: Gianmaria Antinolfi rinfaccia a Soleil Sorge la sua cattiveria

Nuovo scontro diretto tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6: le dure parole dell'imprenditore e la replica dell'influencer

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge si sono resi protagonisti di un nuovo contrasto nella Casa del Gf Vip 6. Tutto ha avuto inizio quando l’imprenditore ha deciso di rinfacciare all’influencer italo-americana i suoi modi sgarbati e arroganti, giudicati da vera “str**za”.

Gianmaria e Soleil: il nuovo scontro a bordo piscina

Le parole dell’ex fiamma di Belen Rodriguez hanno fatto innervosire non poco Soleil, che ha così duramente replicato spiegando i motivi che la portano spesso ad assumere atteggiamenti irriverenti con gli altri Vipponi. “Non ti permetto di dire ciò, non è antipatia, è verità. Ho molta coerenza e se sto bene con una persona sono la più dolce del mondo. Nel momento in cui questa persona mi manca di rispetto, glielo dico e allora lì divento str**za”.

Queste dunque le rivendicazioni della gieffina, che ha sottolineato anche come certi comportamenti dello stesso Gianmaria l’abbiano nauseata.

I due coinquilini sono poi stati raggiunti da Manila Nazzaro, la quale, dopo aver ascoltato le parole di Soleil, si è rivolta a Gianmaria sostenendo come spesso lui stesso sia troppo suscettibile.

Riusciranno a trovare un punto d’incontro? Nel mentre pare che anche la storia appena nata tra Federica Calemme e Gianmaria sia finita.