Grande Fratello Vip 6: i concorrenti della Casa sottoposti a un provvedimento disciplinare

Nelle scorse ore i Vipponi si sono visti recapitare un provvedimento disciplinare dal Grande Fratello: ecco di cosa si tratta

La Casa del Grande Fratello Vip 6 è stata animata nelle scorse ore da un provvedimento disciplinare che ha coinvolto indistintamente tutti i concorrenti. Per loro si è trattato ovviamente di un fulmine a ciel sereno, nonostante per regolamento sappiano che alcune cose non possono essere fatte.

Per bocca di Manila Nazzaro, i Vipponi sono dunque venuti a conoscenza delle intenzioni del Grande Fratello: “Siamo pochi, ma buoni. Vi vedo uniti e compatti. E allora tutti insieme per noi qui presenti una preghiera per il nostro budget che ci lascia ogni giorno e ogni settimana di più”.

La punizione del Gf Vip per i concorrenti

Dopo aver radunato tutti in salone per raccontare l’accaduto, Carmen Russo ha precisato che per questa settimana avranno a disposizione 310 euro per la loro spesa.

La Nazzaro ha poi aggiunto che sarebbero dovuti essere 380, ma la produzione ha deciso di decurtare il budget per una motivazione ben precisa. Il motivo di tale decisione sarebbe scaturito dal fatto che alcuni dei concorrenti non hanno rispettato la regola sull’utilizzo degli occhiali da sole in casa.

Tale mancanza ha dunque portato il Grande Fratello a prendere questo provvedimento disciplinare, riducendo di ben 70 euro il budget settimanale della Casa. Ovviamente la notizia non ha fatto piacere ai Vipponi, che sono tuttavia chiaramente obbligati a rispettarla. Del resto lo riporta il regolamento che loro stessi hanno firmato prima di prendere parte al gioco.