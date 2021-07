Grande Fratello Vip 6: i nomi dei primi concorrenti confermati

Sono trapelati i nomi dei primi concorrenti confermati per la prossima edizione del Grande Fratello Vip: ecco di chi si tratta

L’intera produzione del Grande Fratello Vip è al lavoro per la realizzazione della sesta edizione del fortunato reality di Canale 5. Così anche il nuovo cast dello show diretto da Alfonso Signorini sta piano piano prendendo forma. Se alcuni nomi sarebbero infatti già stati eliminati, altri sono stati invece confermati: vediamo nel dettaglio quali.

Grande Fratello Vip 6: le ultime novità

Recenti indiscrezioni darebbero per certa la non partecipazione di Pamela Prati, Alex Di Giorgio e Maria Monsè. Dovrebbero invece essere presenti Francesca Cipriani e Giovanni Ciacci, come pure a Katia Ricciarelli, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento) e Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto paralizzato alle gambe dopo la sparatoria nella zona romana dell’Axa.

Ultimo nome trapelato è infine quello di Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore passato agli onori della cronaca rosa la scorsa estate per il flirt fulmineo con Belen Rodriguez.

Nel mentre sono state svelate anche le nuove opinioniste della sesta edizione del Gf Vip. Si tratterebbe nel dettaglio della ex concorrente Adriana Volpe e di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. In un suo recente tweet, Stefania Orlando ha peraltro rivelato la verità sul suo presunto rifiuto per lo stesso ruolo: