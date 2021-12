Grande Fratello Vip 6: il duro litigio di Maria Monsè con Lulù Selassié

Un comportamento di Lulù Selassié ha provocato le ire di Maria Monsè, che ha poi tirato in ballo le crisi di panico della principessa etiope

Nella Casa del Grande Fratello Vip, un nuovo litigio ha visto come protagoniste Maria Monsè e Lulù Selassié. A scatenare la diatriba è stata la principessa etiope, che si è messa a origliare alla porta del confessionale mentre dentro si trovava proprio la Monsè.

La sister ha così scoperto che la nuova gieffina stata parlando male di lei, andando poi in camera a sfogarsi con la sorella Jessica.

Lo scontro di fuoco tra Maria Monsè e Lulù Selassié

Poco dopo le due donne si sono scontrate vis a vis e Lulù ha dato apertamente dell’idiota alla mamma di Perla Maria, che si è molto risentita per tale parola. “Ora vogliamo dire che ha detto idiota perché ha una crisi di panico? Ogni parolaccia è una crisi di panico? […] Che vergogna e che mancanza di rispetto!”: questo è stato lo sfogo della 47enne catanese, che non ha mancato di sollevare delle polemiche tra i fan del reality.

Lulù ha origliato il confessionale di Maria,dicendo a lei “ho sentito tutto quello che hai detto” e agli altri si è giustificata con “ero fuori per chiedere le goccie”.Nn è la prima volta che origlia i confessionali altrui e lo sappiamo bene #gfvip — Sorge il sole ☀️ (@Sorgeilsol) November 30, 2021

Sophie ha appena detto a Katia,Lulù e Biagio che Maria fa LA BUSCETTA in giro per casa. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️#GFVIP — Greta 🌺 (@wilmington_girl) November 30, 2021

LULÙ CHE ORIGLIA IL CONFESSIONALE DI MARIA, LEI HA PROPRIO DECISO DI MANDARE ALFONSO A RICOVERARSI #GFVIP pic.twitter.com/2jGMAnQ5ZH — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) November 30, 2021

Per finire Maria Monsè, su suggerimento di Davide Silvestri, è andata a chiedere al Grande Fratello di pensare a una punizione per Lulù, in quando origliare gli altri in confessionale sarebbe un comportamento che va contro il regolamento del gioco.