Grande Fratello Vip 6: il litigio tra Alex Belli e Samy Youssef che ha rasentato la rissa

Alex Belli e Samy Youssef hanno avuto una pesante discussione nella Casa del Gf Vip: ecco cosa è successo tra i due Vipponi

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 anche il parterre maschile sembra aver dato il via a dinamiche molto interessanti. Ci riferiamo nello specifico a quanto accaduto nelle scorse ore tra Alex Belli e Samy Youssef, che hanno litigato per ore rasentando persino una possibile rissa.

La discussione ha avuto inizio quando la produzione del reality ha rivelato la presenta di Aldo Montano, ritornato nella magione romana dopo l’impegno istituzionale con il presidente Sergio Mattarella. È stato dunque in quel momento che nell’euforia generale Alex ha zittito tutti. Questo suo gesto perentorio ha dato però molto fastidio al modello egiziano, il quale dopo cena ha chiesto un chiarimento all’attore.

Alex Belli e Samy Youssef non riescono a chiarirsi

La conversazione tra i due gieffini è tuttavia presto scivolata in un’accesa discussione, dove Alex ha dapprima detto di non voler discutere, mentre Samy gli chiedeva di non alzare la voce e di comportarsi da adulto. Nonostante il tentativo di Belli di riappacificarsi con il modello, quest’ultimo si è mostrato parecchio contrariato dal fatto di non poter parlare né spiegarsi come avrebbe voluto.

Samy si è poi confrontato con gli altri inquilini lamentando i modi prepotenti di Alex Belli.

Secondo le sue parole, l’attore gli avrebbe infatti intimato: “Fidati di me, finisce male, guarda che poi finisce malissimo“. Come si evolverà la faccenda? Sicuramente la lite tra i due concorrenti sarà affrontata nella prossima diretta dello show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.