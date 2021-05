Grande Fratello Vip 6: il nome del primo famoso che ha già fatto il provino

Ecco spuntare il nome del primo Vip che ha già avuto un colloquio con gli autori del reality di Canale 5, in onda a settembre

I provini per la sesta edizione del Grande Fratello Vip sono già iniziati. Al timone ci sarà sempre Alfonso Signorini, riconfermato per la terza volta consecutiva, mentre il toto nomi sui possibili concorrenti sta impazzando sul web. A trapelare sono già state diverse ipotesi, fino a quella più recente che vedrebbe un’ex velina di Striscia la notizia aver sostenuto un provino con gli autori del popolare reality show.

Trevisan provinata x gf vip https://t.co/ZdrS5l93zf — Enrick81 (@enrick81) May 25, 2021

Gf Vip 6: primo colloquio per il reality

Come riportato da diverse testate online, si tratta nel dettaglio di Miriana Trevisan, che di recente avrebbe appunto avuto un colloquio con la produzione del Grande Fratello Vip.

Non sappiamo se il provino dell’ex protagonista di Non è la Rai sia andato bene, ma certamente per la soubrette si tratterebbe nel caso di una grande opportunità. Tornata alla ribalta per via della tormentata relazione tra l’ex marito Pago, anche lui ex gieffino, e Serena Enardu, Miriana potrebbe dunque prendersi la propria rivincita in termini di visibilità.

Intanto anche dal punto di vista degli opinionisti ci potrebbero essere delle grandi novità.

Se Pupo pare aver rinunciato di sua sponte, a sostituire l’irriverente Antonella Elia potrebbe arrivare la frizzante Adriana Volpe.