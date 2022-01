Grande Fratello Vip 6: la frecciata di Barù a Jessica Selassié mentre cresce il loro feeling

Nella casa del Grande Fratello Vip cresce lo speciale feeling tra Barù e Jessica: una battuta del gieffino solleva però qualche dubbio

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 il feeling tra Barù e Jessica Selassié sembra crescere di giorno in giorno. I due continuano a stuzzicarsi a favore delle telecamere, mentre nelle ultime ore la princess ha persino maliziosamente ricordato al nobile concorrente di averle promesso un massaggio.

Quando però Jessica si è allontanata, Barù non ha mancato di lanciare una frecciatina nei suoi confronti, lasciando attoniti gli spettatori del reality di Canale 5.

Barù e Jessica: sempre più in sintonia al GF Vip

Numerosi fan social del programma condotto da Alfonso Signorini sperano che tra i due possa sbocciare l’amore. Intanto la sister etiope si è divertita a provocare il nipote di Costantino Della Gherardesca, entrato da poco nella magione di Cinecittà.

“Ho ancora un massaggio di cui non ho ancora usufruito e di cui presto usufruirò”, ha fatto notare Jessica a Barù, il quale non ha perso occasione per rilanciare.

DAL SITO DEL GF: BARU SARÀ VERAMENTE INTERESSATO AD UNA TRA NATHALIE E JESSICA? LO SCOPRIREMO NELLA PROSSIMA CLIP DAN DAN DAAAAN#jeru pic.twitter.com/f4EysZYWdG — Flaminia (@miniaaaaaaaa) January 14, 2022

“barù non è il tipo di jessica”

“vedo meglio barù e nathaly”

ditelo senza piangere adesso, che andando avanti solo di sguardi hanno oscurato più di mezzo cast 🧎🏻‍♀️#jerù pic.twitter.com/U3RkX0bTAq — ☽ (@luvrcvt) January 14, 2022

“Mi tocca anche massaggiarla, come sono finito!” ha difatti esclamato il toscano scuotendo nel contempo la testa. Ovviamente la sua uscita aveva un tono assolutamente ironico, pur insinuando qualche dubbio nei sostenutosi del Gf Vip.

Nonostante questa strana frecciatina, i fan continuano difatti a sperare nel lieto fine per questa insolita quanto interessante coppia.