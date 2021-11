Grande Fratello Vip 6, la gaffe di Katia al bacio tra Alex e Davide: “È una schifezza”

Un infelice commento di Katia Ricciarelli al bacio tra Alex e Davide, ha provocato la reazione dei fan del Grande Fratello Vip

Al Gf Game Night gli autori hanno deciso di rispolverare il late show dello scorso anno con Tommaso Zorzi. Questa volta, ad ogni modo, i vipponi sono stati chiamati ad affrontare diverse sfide, fra cui quella dei baci. Il fato ha voluto che fosse Alex Belli a dover scegliere chi baciare, puntando inaspettatamente sull’amico e collega Davide Silvestri. Tuttavia una precisa reazione, giudicata omofoba, a tale scena di Katia Ricciarelli è stata ampiamente criticata sui social.

Il bacio tra Alex e Davide provoca la reazione della Ricciarelli

Dopo i super chiacchierati “baci cinematografici” con Soleil Sorge e Sophie Codegoni, Alex Belli ha dunque preferito non aizzare nuovamente le ire della moglie Delia Duran. Così ha scelto di baciare Davide, ma tale evento non ha entusiasmato la Ricciarelli. Nel momento in cui i due gieffini si cimentavano infatti nella prova, la cantante lirica ha commentato: “Questa è una schifezza“.

La gaffe dal sapore omofobo di Katia Ricciarelli non è ovviamente passata inosservata, soprattutto sui social. Tanti fan hanno difatti puntato il dito contro la ex moglie di Pippo Baudo, giudicandola eccessiva e poco educata nelle sue affermazioni.