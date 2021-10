Grande Fratello Vip 6: la lite inaspettata tra Raffaella Fico e Jo Squillo

L'ultima catfight al Grande Fratello Vip 6 è avvenuta tra Raffaella Fico e Jo Squillo: i dettagli della bagarre che divide le donne della Casa

Nelle scorse ore, mentre i maschi del Grande Fratello Vip giocavano a biliardo, facevano imitazioni di animali e dormivano, le donne hanno dato qualche scossone in più alle dinamiche casalinghe. L’ultima catfight in ordine di tempo è stata quella scoppiata tra Raffaella Fico e Jo Squillo, nata da un pettegolezzo che ha visto come protagonista la prezzemolina Soleil Sorge.

Raffaella Fico si scalda con Jo Squillo

Secondo tale voce, Miriana Trevisan e Jo avrebbero di fatto paura a passare del tempo con l’ex naufraga per non dover poi incappare nell’ira di Raffaella Fico e di Ainett Stephens. La Fico ha così chiesto un confronto direttamente con la cantante milanese, sbottando poi in una vera e propria requisitoria.

Jo scopre alcune voci che circolano in Casa sul suo conto e non ci sta!💥 #GFVIP pic.twitter.com/smAtsqAXJD — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 21, 2021

A quel punto anche Jo Squillo non le ha mandate a dire a Raffaella Fico, dichiarandosi stufa dei dubbi che tutti hanno su di lei. “Sono sempre in prima linea nel dire di chiarirsi e di parlare contro chi fa le corna dietro o sparla alle spalle. Quindi non mi piace che dite queste cose”. Cosa succederà ora tra le due gieffine?

VOI CHE VOLETE FUORI RAFFAELLA VERAMENTE VI MERITATE UNA CASA PIENA DI CARMEN-MANILA-JO-SOPHIE! #GFVIP pic.twitter.com/hdPYzx4Xfe — Giovanni La Marra (@GiovanniLaMarr2) October 20, 2021