Grande Fratello Vip 6: la lite stellare tra Eva Grimaldi e Valeria Marini

La new entry Eva Grimaldi ha lanciato delle forti accuse all'indirizzo di Valeria Marini: il nuovo scontro tra le due Vamp al GF Vip 6

Con grande energia e voglia di mettersi in gioco, Eva Grimaldi ha fatto il suo ingresso nella casa del Gf Vip pochissimi giorni fa. La popolare attrice veneta ha così dato vita alle prime dinamiche che l’hanno vista protagonista di varie discussioni con diversi coinquilini.

Ma la diatriba più clamorosa è giunta poche ore fa, nel faccia a faccia con Valeria Marini. La stellare Vamp ha infatti perso la pazienza per via delle accuse lanciate dalla Grimaldi, dando il là per un vero e proprio scontro al fulmicotone.

Eva Grimaldi scatena le ire di Valeria Marini

Eva Grimaldi, come detto, fin dal suo ingresso ha lanciato parecchie provocazioni, facendo sognare i fan del reality di Canale 5.

Senza paura di dire ciò che pensa, l’ex fidanzata di Gabriel Garko ha dapprima scatenato una discussione con Katia Ricciarelli, la quale ha subito messo in chiaro di non voler discutere e perdere la calma.

Poi Eva si è scontrata con Soleil Sorge, delusa dal fatto che l’attrice sia entrata con il dito puntato contro di lei. Nonostante un tormentato esordio, le due hanno tuttavia chiarito, ma la pace tra le mura di Cinecittà è stata rotta dalle nuove accuse della Grimaldi verso Valeria Marini.

“Sei troppo stellare Valeria, perché se tu hai le mani, devi lavare i piatti”: queste le precise parole di Eva che hanno provocato l’immediata reazione della stellare showgirl.

“Sono andata in bagno, non stavo chiacchierando… Non mi ha mai rimproverato nessuno da quando sono qui. Faccio anche le cose in più”, ha replicato la Marini, dando così forse il via a una nuova catfish tutta da scoprire.