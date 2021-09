Grande Fratello Vip 6: la nuova stilettata di Sonia Bruganelli ad Adriana Volpe

Dopo la piccola bagarre in studio a causa del selfie con Giancarlo Magalli, tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe continuano le provocazioni

Non si ferma la bagarre tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due attuali opinioniste del Grande Fratello Vip 6. Nello specifico, è stata la moglie di Paolo Bonolis a lanciare una nuova frecciata contro la conduttrice trentina, dopo averla già punzecchiata con il selfie insieme a Giancarlo Magalli.

L’occasione è stata una foto con il figlio Davide, dove precisa: “Le cose che contano… lui con me sempre. Tutto il resto è frustrazione”.

Lo scatto comparso su Instagram è dunque destinato ad attirare le ire della collega? La Volpe al momento pare non aver ancora risposto al questa nuova provocazione, che a molti sembra solo un’abile mossa di risollevare gli ascolti del reality di Canale 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Sonia Bruganelli lancia una nuova stoccata ad Adriana Volpe

Con un secchio di pop-corn in trasmissione, Adriana Volpe aveva già ampiamente manifestato il proprio dissenso verso Sonia Bruganelli, che aveva spiegato il contesto della foto insieme a Magalli cercando di far passare il suo come un gesto del tutto innocuo.

Ma come si è permessa di dire che io l’ho insultato per 8 anni? Ma la mia storia la conosce? #GFVIP pic.twitter.com/L8ZSC9rBJ3 — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) September 27, 2021

Cosa succederà dunque tra le due protagoniste femminili in studio del Grande Fratello Vip? Le premesse si dimostrano scoppiettanti, così come le dinamiche tra i Vipponi all’interno della Casa più spiata d’Italia.