Grande Fratello Vip 6: la tremenda gaffe di Manila Nazzaro su Carmen Russo

Sollecitati dal Gf Vip a dare un giudizio sui loro compagni, i Vipponi hanno assistito a una debalce di Manila Nazzato nei confronti di Carmen Russo

Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 alcune dinamiche sembrano essere partite. Tuttavia gli autori hanno deciso di movimentare ulteriormente la situazione proponendo un gioco dove ognuno dei Vipponi era chiamato a fare un ‘primo bilancio’ dei propri coinquilini. Dovendo associare a ognuno dei compagni un pregio e un difetto, ecco dunque che la prima a trovare divertente la sfida è stata proprio Manila Nazzaro.

Manila Nazzaro la spara grossa su Carmen Russo

I Vip hanno trovato qualche difficoltà nell’esprimere i propri commenti, anche perché sono pochissimi giorni che si trovano a convivere insieme. Proprio per agevolare la cosa, la stessa Manila ha voluto fare un esempio concreto, associando l’aggettivo “noiosa” a Carmen Russo. L’ex Miss Italia non si è tuttavia accorta che la ballerina si trovava proprio alle sue spalle e che pertanto aveva sentito tutto.

“A Carmen ho scritto ‘noiosa’”

E HA CARMEN DIETRO #GFVIP pic.twitter.com/yUw3ttt0TB — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 22, 2021

Soleil Sorge, lì vicino, ha subito esclamato: “È tutto tranne che noiosa”, mentre Manila ha cercato di rimediare precisando che non lo pensa davvero, ma che non sapeva quale definizione usare.

Carmen, dal canto suo, non sembra essersela presa, visto che anche lei, come tutti gli altri, ha trovato difficoltà a dare giudizi in qualche modo affrettati. La Nazzaro e la Russo sembrano di fatto andare d’accordo come prima, ma la cosa potrebbe avere ripercussioni sul loro rapporto nel prosieguo della loro avventura?