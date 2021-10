Grande Fratello Vip 6: l’amaro sfogo di Amedeo Goria sulla produzione del reality

Da poco eliminato dalla Casa, Amedeo Goria ha ammesso di essersi arrabbiato con la produzione del Gf Vip a causa della finta gravidanza della fidanzata

In una recente intervista, Amedeo Goria ha deciso di lasciarsi andare ad alcune interessanti confessioni. L’ex marito di Maria Teresa Ruta ha così rivelato di essere rimasto alquanto amareggiato dalla sua recente esperienza al Grande Fratello Vip, da dove è stato eliminato pochi giorni fa.

Amedeo Goria arrabbiato con il Gf Vip

“Ho accettato di partecipare al Grande Fratello Vip perché sono da poco andato in pensione e quindi ero libero da impegni […]. Volevo fare un’esperienza nuova e Alfonso Signorini e tutto il suo staff mi hanno voluto fortemente. Anche Guenda mi ha spinto, dicendomi che si tratta di esperienze che capitano una sola volta. Ho accettato […] ma sono rimasto incredulo di fronte alla notizia imprevista della gravidanza [della fidanzata Vera Miales].

Ero arrabbiato con la produzione perché in quei tre giorni non avevo ricevuto altre notizie. Mi hanno tenuto sulle spine, ma li capisco perché fa parte del gioco”.

Amedeo Goria, appena uscito dalla Casa, ospite a GFVIP PARTY! Domande per lui? È il momento per farle! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! #GFVIP Seguite ORA la direttahttps://t.co/LPZbDVQwq5 pic.twitter.com/BLL9lFRS82 — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) October 22, 2021

In diretta a #Pomeriggio5 Vera Miales rivede per la prima volta Amedeo Goria dopo il confronto nella casa del #GFVIP: “Io so che lui mi ama… A modo suo” pic.twitter.com/S3oClHwc7D — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 22, 2021

L’ex giornalista sportivo ha poi confessato di essere un po’ in crisi con la compagna: “I rapporti con Vera si sono raffreddati dopo il nostro ultimo confronto nella Casa. Sono aperto a un chiarimento con lei. A 67 anni non mi sento fidanzato, ma sono stato bene con lei, tra noi c’era complicità. Il suo atteggiamento ha però spiazzato me e la mia famiglia. Continuo tuttavia a volerle bene”.

Come reagirà a queste nuove dichiarazioni la diretta interessata?