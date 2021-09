Grande Fratello Vip 6: le principesse Selassié sconfessate sulla laurea inventata

Sconfessate in diretta al Gf Vip, le principesse Selassié hanno dovuto ammettere di aver mentito e di non aver preso nessuna laurea

Saranno principesse come sono laureate? Questa è la domanda che il popolo del web si sta chiedendo con insistenza in riferimento a Lucrezia, Jessica e Clarissa Selassié, le tre frizzanti protagoniste del Grande Fratello Vip 6. Prima di entrare nella Casa di Cinecittà, le tre giovani avevano infatti detto di essere laureate, per poi essere però sconfessate niente meno che in diretta da Alfonso Signorini.

Lucrezia, Jessica e Clarissa Selassié hanno mentito la Gf Vip

La conferma della laurea inventata è peraltro giunta direttamente dall’Università, che ha mandato una rettifica sull’affermazione delle sorelle. A quanto pare, infatti, nessuna delle Selassié si è laureata presso il loro istituto, mentre sui social ha preso a imperversare la polemica proprio su tale argomento. Su Twitter i cinguettii sulle tre discendenti dell’ultimo imperatore d’Etiopia si sprecano, con commenti tra l’esilarante e il biasimo diretto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Nel corso dell’ultima puntata, come detto, lo stesso Signorini ha messo le tre sorelle etiopi ai ferri corti. Jessica è stata chiamata a leggere il contenuto della busta nera, che non reca mai buone notizie per i Vipponi.

Breve ed enigmatica, la missiva recava il seguente messaggio: “Le principesse non ce la raccontano giusta”. Il padrone di casa ha così comunicato loro la richiesta di smentita dell’Università, confermando che nessuna laurea è stata presa né da Jessica né da Lucrezia. L’imbarazzo sul volto delle tre giovani ha costituito infine la prova conclamata.