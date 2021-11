Grande Fratello Vip 6: Manuel Bortuzzo e Alex Belli deridono Lulù Selassié

Alex Belli e Manuel Bortuzzo si sono messi a prendere in giro Lulù Selassié nella casa del Gf Vip: ecco cosa è successo nelle scorse ore

Alex Belli e Manuel Bortuzzo sono entrambi tornati nell’occhio del ciclone mediatico per via di un evento occorso nella Casa del Grande Fratello Vip. I due gieffini sembrano infatti aver fatto comunella per prendere in giro la povera Lulù Selassié, già impietosamente criticata per la sua eccessiva vicinanza al nuotatore triestino.

Alex e Manuel prendono in giro Lulù?

Alex e Manuel si trovavano insieme a Lulù, quando l’attore ha iniziato a deriderla per una sua risposta a una domanda provocatoria. Anche Manuel si è unito alle risate, mentre la giovane concorrente è apparsa visibilmente alterata nei confronti dei suoi due compagni di avventura.

Che ridere,Alex davanti a Manuel a Lulù “TI PIACE VERO LEI SIII

TI SEI INCESPUGLIATA VERO MANUEL PIEGATO È SCAPPATO RIDENDO”

LEI MI PRENDETE IN GIROOOOO pic.twitter.com/7yoTEIMOUu — Luciano Vacca (@LucianoVacca6) November 18, 2021

Mi era sfuggito questo video! Io resto sempre più senza parole! L’hai allontanata, vuoi solo un rapporto civile. Allora perché trattarla in questo modo? Lei nonostante tutto è sempre super gentile! Bortuzzo io veramente non ti capisco! #gfvip daje Lulu pic.twitter.com/jnb206Abyc — Pressati193 🛋 (@panic193) November 19, 2021

Poco dopo, lo stesso Alex Belli si è poi avvicinato a Lulù per parlarle proprio di Manuel e del loro rapporto. L’ex volto di CentoVetrine ha dunque consigliato alla princess di essere paziente e di aspettare, così da stimolare nell’atleta la voglia di avvicinarsi per primo a lei. Sarà stata una strategia per continuare a prendere in giro Lulù, oppure Alex era davvero intenzionato a darle questo suggerimento?