Grande Fratello Vip 6: Manuel si riavvicina a Lulù, ma confessa anche un interesse per Soleil

Nonostante il recente riavvicinamento a Lulù, Manuel Brotuzzo ha confessato di essere interessato a conoscere anche Soleil

A circa due settimane dalla “rottura”, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si sono riavvicinati. Lo sportivo ha peraltro voluto parlare con la gieffina confessandole che fuori dalla Casa del Gf Vip dovrà rivelarle delle cose private.

Unpopoular opinion:

Manuel mi ha rotto. Usa Lulù come un oggetto, prima l’allontana e poi la illude… cos’è senza la fake storia hai avuto poche clip in puntata che adesso ti svegli?#GFvip pic.twitter.com/oEusUQPc2p — 🧝🏻‍♀️🌈Rainbow🏳️‍🌈🦄 (@EmanuelaRainbow) October 28, 2021

Manuel confuso tra Lulù e Soleil

Se la sister si è mostrata assai felice di questo cambio di rotta, non dobbiamo tuttavia dimenticare che la scorsa settimana, nella social room, Manuel aveva ammesso di avere un interesse per Soleil. Alla domanda diretta di una fan, il nuotatore aveva infatti descritto la Sorge come una bella persona che gli piacerebbe conoscere meglio.

A Manuel piace Soleil. Quindi a Lulù in automatico non piace più Sole, se domani a Manuel piace la pianta, a Lulù non piacerà neanche la pianta. #gfvip — Emanuele Guazzo. (@Emanuel72607325) October 28, 2021

Scusa Alfonso, ma io sarò sempre debole per Manuel e Soleil #gfvip pic.twitter.com/GPgvFn31rn — Ylenia Mozzillo (@YleniaMozzillo) October 26, 2021

Il giorno dopo Manuel aveva raccontato l’accaduto alla stessa Soleil, ma proprio sul più bello era arrivata Lulù a richiedere le attenzioni del gieffino. Cosa succederà ancora alla tormentata coppia del Grande Fratello Vip 6?